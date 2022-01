Regina Elisabetta rovinata da Carlo e Camilla. "Vanno a parlare del clima, e poi...". Soldi, scandalo a Palazzo

22 gennaio 2022 a

a

a

Da sempre si dicono contrari all'inquinamento e al cambiamento climatico, come hanno pure ribadito alla Cop 26 di Glasgow. Peccato, però, che in meno di dieci anni abbiano speso più di 13 milioni di sterline di denaro pubblico in voli privati, che sono fino a 14 volte più inquinanti rispetto ai voli commerciali. Protagonista di questo scivolone la famiglia reale inglese.

"Tutti vestiti da marinai, nel letto...". Principe Andrea, la più maliziosa delle rivelazioni: la sua ossessione (sessuale?)

Lo scoop è emerso da un'inchiesta dell'Independent. La figura dei reali ne esce ovviamente a pezzi. Anche perché tutti, la regina Elisabetta, il principe Carlo, il principe William avevano inviato messaggi severi ai leader mondiali al vertice di Glasgow, esortando tutti ad agire per "i nostri figli e i figli dei nostri figli". Anche alla Cop26 di novembre, tra l'altro, i reali hanno utilizzato jet privati. Il primo ministro, Boris Johnson, e il principe Carlo sono stati tra coloro che ne hanno utilizzati di più.

"Fatto in casa": il regalo con cui Kate Middleton ha conquistato la Regina Elisabetta. Ma davvero?

A seguito dell'indagine condotta dal quotidiano inglese, il dottor Doug Parr, scienziato capo di Greenpeace Uk, ha dichiarato: "Prendere un volo è molte volte più inquinante di altri mezzi di trasporto e un jet privato è più inquinante di un volo di linea. I veri cambiamenti di cui abbiamo bisogno per risolvere il problema dell'aviazione sono strutturali: rendere le teleconferenze e i viaggi in treno più economici e più facili e determinare i costi per il clima e l'ambiente. Tuttavia, chiunque voglia essere visto come un modello ambientale dovrebbe dare un'occhiata da vicino all'uso del proprio jet privato".

Video su questo argomento "Ci vediamo in tribunale": il principe Harry minaccia la Regina Elisabetta. E papà Carlo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.