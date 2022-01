Charlene di Monaco, "si sta riprendendo ma...". Di quali cure ha bisogno: comunicato ufficiale e inquietanti sospetti

27 gennaio 2022 a

a

a

Lo scorso martedì Charlene di Monaco ha compiuto 44 anni: purtroppo per lei e per la sua famiglia è stato un compleanno triste, dato che l’ex nuotatrice non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto, essendo ancora ricoverata in una clinica in svizzera. Oggi, giovedì 27 gennaio, Charlene ha perso un altro evento importante, ovvero la cerimonia legata al giorno di Sainte Devote.

"Avvistato un uomo in clinica". E non è il principe Alberto: smascherata Charlene di Monaco? Una "spia" a Zurigo

Vi hanno preso parte il principe Alberto e i figli Jacques e Gabriella, supervisionati dalla zia Carolina. Negli scorsi giorni si era parlato di un possibile ritorno a casa di Charlene per tale evento, ma così non è stato: evidentemente non è ancora in condizione di sostenere il rientro a Monaco. Pare che la principessa abbia perso diversi chili da quando è in clinica, ora da Palazzo Grimaldi è arrivato un comunicato di aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Ufficialmente Charlene “si sta riprendendo bene”, ma ha ancora bisogno di riposare e di “ricevere cure dentistiche”. Possibile davvero che si tratti di cure dentistiche? Francamente, difficile immaginarlo.

Charlene di Monaco umiliata dal principe Alberto nel giorno del compleanno: spunta questo video | Guarda

Quindi per almeno un’altra settimana non tornerà di sicuro a casa: intanto la principessa ha mandato i suoi auguri al popolo di Monaco e ha fatto sapere che farà ritorno non appena la sua salute glielo consentirà. Quindi ancora non c’è una data certa, però l’impressione è che questo momento si stia avvicinando dopo mesi durissimi.

Charlene di Monaco, oggi il più drammatico dei compleanni: voci da incubo dalla clinica in Svizzera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.