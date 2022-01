Charlene di Monaco umiliata dal principe Alberto nel giorno del compleanno: spunta questo video

26 gennaio 2022 a

a

a

Troppi misteri attorno al ricovero di Charlene di Monaco. La principessa è da tempo ospite di una clinica Svizzera, dopo essere stata in esilio - a causa di alcune operazioni chirurgiche - in Sudafrica. Fin qui, nulla di nuovo. Quello che però ad oggi non torna sono le motivazioni che hanno costretto la moglie del principe Alberto a sottoporsi a nuove cure. Su questo il silenzio dal Principato, così come su un suo eventuale ritorno, è tombale. A far insospettire anche i "festeggiamenti" per i 44 anni della principessa. Charlene sarebbe rimasta sola in clinica, mentre il Principe si sarebbe limitato a pubblicare su Facebook un video di auguri.

"Soltanto al suo ritorno". Charlene umiliata ancora, le tolgono anche l'anello: spunta una foto drammatica | Guarda

Sullo sfondo del filmato la canzone "Buon compleanno" e tante foto che ripercorrono le tappe più importanti della vita di Charlene, dai successi come nuotatrice al matrimonio col Principe, dalla vita a Palazzo ai figli. Alberto non ha però rilasciato altri commenti, facendo pensare a molti che dietro il suo atteggiamento freddo ci sia dell'altro. Il video è stato poi condiviso anche sul profilo Instagram della Principessa, accompagnato da un messaggio ben più caloroso di quello del Palazzo. "Speriamo che questo video del tuo viaggio ti ricordi quanto sei amata e apprezzata", si legge.

"Charlene ricattata da Alberto, come vuole forzarla a tornare a casa": Monaco, la più terrificante delle indiscrezioni

Ma il video non è il solo gesto che ha destato scalpore. Mentre la moglie è ancora ricoverata, Alberto è andato con i figli Jacques e Gabriella a vedere una partita di beneficenza Con loro la zia Stephanie, i cui rapporti con Charlene sono tutt'altro che idilliaci. Che ci sia qualcosa dietro la lontananza oltre al precario stato di salute della principessa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.