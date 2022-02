Usa, mangia cibo cinese avanzato? Gli amputano gambe e dita: cosa c'era dentro al riso

23 febbraio 2022 a

a

a

Amputate entrambe le gambe e tutte le dita dopo aver mangiato alcuni avanzi. Protagonista del caso che sconvolge gli Stati Uniti, uno studente del Massachusetts. Il diciannovenne è stato portato d'urgenza in ospedale dopo che ha mangiato avanzi di pasta all'uovo, riso e pollo in un ristorante cinese. Arrivato al nosocomio, i medici hanno notato un'insufficienza multiorganica. Il ragazzo - si legge in un rapporto del New England Journal of Medicine - si è presentato lamentando dolore addominale e la sua pelle è diventata quasi viola riscontrando problemi respiratori, pressione alta e vomito.

Salame, ecco come non devi tagliarlo: l'errore con cui rovini il sapore dell'insaccato

Dopo numerosi test, l'esito: il 19enne soffriva di "una malattia meningococcica porpora fulminante, che gli ha causato torcicollo, nausea, collasso respiratorio, shock e insufficienza organica". Nemmeno il ricovero è riuscito a evitargli l’amputazione di due arti. I medici, di fronte a una situazione che andava sempre più peggiorando, hanno dovuto mutilare le gambe e le dita. Al ragazzo è stato inoltre applicato un pacemaker per 13 giorni per curare la sua disfunzione cardiaca.

Riso, "ritirato dai super": cosa si nasconde tra i chicchi, il celebre prodotto fermato

Ma cosa c'entra tutto questo con il riso? Secondo gli esperti bisogna prestare massima attenzione alla conservazione impropria del riso avanzato, perché prodotti come lo stesso riso e la pasta contengono un batterio chiamato Bacillus cereus. E i batteri producono una tossina se riscaldati e lasciati fuori troppo a lungo.

Prosciutti sequestrati, orrore durante la stagionatura: cosa finiva sulle nostre tavole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.