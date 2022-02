Prosciutti sequestrati dai Nas. Orrore durante la stagionatura, cosa finiva sulle nostre tavole

04 febbraio 2022 a

Pensi di mangiare una bella fetta di sano San Daniele Dop e invece in qualche caso quel prosciutto di sano ha ben poco. Il servizio igiene degli alimenti di origine animale dell'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale" di Udine, infatti, ha disposto il blocco delle attività di un prosciuttificio della zona di San Daniele del Friuli.

La decisione è avvenuta dopo che da alcuni accertamenti dei Nas era emerso che per un ampio lasso di tempo erano stati effettuati dei trattamenti disinfestanti che hanno interessato anche i prosciutti in fase di stagionatura, successivamente immessi in commercio.

Secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, sono stati bloccati decine di migliaia di prosciutti. Si tratta della seconda tranche di una inchiesta avviata nel dicembre scorso: in quell'occasione, nell'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, i carabinieri del Nas avevano anche deferito in stato di libertà tre persone per il reato di frode in commercio nella forma aggravata in quanto riguardanti prodotti tutelati dal marchio Dop. I prosciuttifici chiusi all'epoca erano due. Ora si può solo sperare di tornare ad avere sulle nostre tavole dei prodotti sani e non "disinfestati" che possono mettere a rischio la nostra salute.

