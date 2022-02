Ucraina, la donna che umilia il soldato russo: "Tu che ca***o ci fai qui? Dopo la tua morte..."

25 febbraio 2022 a

a

a

Totale indignazione nei confronti dei soldati russi. È quanto espresso da una coraggiosa donna ucraina, che davanti all'esercito che ha appena invaso il suo Paese, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Che ca**o ci fai nella nostra terra?", inizia a gridare contro due militari. Uno dei due, forse sorpreso per la reazione, cerca di calmarla mostrando non poco imbarazzo. Il tutto è accaduto a Henichesk, una città portuale sul mare di Azov. La donna si è allontanata, salvo poi tornare: "Dovresti mettere i semi di girasole nelle tasche in modo che crescano su suolo ucraino dopo la tua morte", ci va giù ancora più pesantemente.

Video su questo argomento "Pensiamo alla nostra saccoccia". Vittorio Feltri dritto al punto: "Le sanzioni alla Russia non servono a nulla"

Immediata la reazione su Twitter, che ha visto ucraini e non applaudirla per il grande coraggio mostrato. "Il coraggio è incredibile! Grazie! Siamo con te!", scrive un utente. Intanto altre manifestazioni stanno prendendo piede anche a Mosca, dove in diversi hanno protestato contro la guerra in Ucraina.

"Nave da guerra russa, fottiti". Ucraina, la resistenza estrema dei 13 soldati eroi: trucidati tutti | Video

Pubblicando un video della manifestazione su Facebook, il consigliere del governo ucraino Anton Herashchenko ha aggiunto: "Ucraini! Chiama, scrivi ai tuoi amici e conoscenti in Russia – chiedi loro di dire a tutti che i soldati russi stanno morendo in Ucraina – figli, fratelli, padri!". Un invito a cessare il fuoco dunque.

"Trovati sabotatori russi vestiti da ucraini". Scavo sconvolge Mentana: "Che fine hanno fatto" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.