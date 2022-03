Russia, Italia nella lista nera? Non solo economia, ecco cosa cambia: "Conseguenze devastanti", la minaccia del Cremlino

07 marzo 2022 a

a

a

L’Italia, l’Unione europea, gli Stati Uniti e tutte le altre nazioni della Nato sono ufficialmente entrate nella lista nera della Russia. O meglio, nell’elenco di Stati e territori stranieri “che commettono azioni ostili contro la Russia, le sue compagnie e i cittadini”. Si tratta di un atto dovuto dal punto di vista economico e finanziario, prima ancora che politico, dato che tale lista nera rientra nella “procedura provvisoria per l’adempimento di obblighi verso creditori esteri”.

"Russia disconnessa da internet entro l'11 marzo": mossa estrema di Putin, le drammatiche conseguenze

Ma questo cosa significa e cosa implica nel concreto? “I bond emessi dallo stato russo o da una qualsiasi istituzione pubblica o privata potrebbero perdere di valore - si legge su InsideOver - dal momento che nessuna controparte internazionale accetterebbe di essere saldata in una valuta il cui valore sta precipitando in maniera verticale. La Banca centrale russa ha fatto sapere che i creditori dei Paesi che si trovano al di fuori della lista, e che quindi non hanno imposto sanzioni contro Mosca, possono essere il grado di ricevere il pagamento in valuta estera grazie ad un apposito permesso speciale”.

"Ora i russi puntano sui missili Kalibr". Andrea Margelletti, la strategia di Putin: "Ecco che cosa significa"

In questo modo la Russia dimostrerebbe di poter rispettare gli obblighi finanziari. Vi è poi un lato politico della questione, e a tal propositono sono interessanti le parole dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Le misure di ritorsione, ovviamente, devono essere analizzate, faremo ciò di cui abbiamo bisogno, ciò che è vantaggioso per noi", ha spiegato Peskov nel corso di un briefing. Secondo quanto detto il funzionario, la Russia ha stimato tutti i possibili gradi della reazione dall’estero all’invasione dell’Ucraina e agirà in modo duro, riflessivo e chiaro. La minaccia è chiara, concreta e soprattutto spaventosa.

Fonti degli 007: "La rivolta dei militari". Guerra in Ucraina, la rabbia di Putin: cosa sta succedendo con "l'amico" Lukashenko

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.