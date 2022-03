Oligarchi russi in Azerbaigian, "benedizione di Allah": occupati gli hotel di lusso, come fregano Europa e Nato

10 marzo 2022 a

Fatta la sanzione trovato l'inganno. Gli oligarchi russi hanno trovato l'escamotage perfetto per non risentire delle sanzioni di Nato ed Europa. Semplicemente hanno abbandonato Londra e le belle capitali europee e si sono trasferiti in massa a Baku. Hanno occupato tutti gli hotel di lusso della capitale dell'Azerbaigian, dal Fairmont all'Intercontinental. Qui, riporta Domenico Quirico su La Stampa, si registra il tutto esaurito, i voli da Mosca sono pieni, si parla di età dell'oro. Qui "la guerra in Ucraina è considerata una benedizione di Allah".

Gli oligarchi non sono affatto strozzati dalla stangata economica occidentale. E non finiranno di certo sul lastrico. Anzi. Fanno la spola tra banche e studi che si occupano di transizioni finanziare e stanno già avviando nuove attività economiche. Insomma, non sono alle prese con carte di credito bloccate e affari in sospeso. Semplicemente, hanno trasferito capitali e business e salutato la decadente Europa insieme alle sue "pretese democratiche". Perché adesso il "nuovo eldorado" dei magnati di Vladimir Putin è l'Oriente.

Insomma, le confische in Europa, Stati Uniti e Gran Bretagna, di yacht di lusso hanno un bell'effetto scenografico ma non sostanziale. E forse, bisognerebbe cominciare a chiedersi se questo meccanismo delle sanzioni sia davvero funzionale. Perché al momento non sono gli oligarchi a essere colpiti ma il cittadino russo comune. Quello che in questi anni ha sempre votato Putin e che ora si ritrova a fare una chilometrica fila al bancomat per cercare di ritirare qualche rublo che ormai è solo carta straccia.

