Brigitte Macron impazzita? "Finalmente, Emmanuel...". Sconcerto all'Eliseo: la velenosissima frase rubata sul marito

Brigitte Macron esulta. Finalmente il suo Emmanuel sta invecchiando. Quarantaquattro anni lui e 68 lei, la coppia presidenziale è stata sempre molto chiacchierata. Ora, la premiére dame è molto contenta dei primi - precoci - segni di invecchiamento del marito. Secondo fonti vicine alla coppia presidenziale citate dalla stampa francese, infatti, la first lady si è rallegrata del tracollo del presidente vedendoci “un vantaggio nel suo invecchiare più velocemente del previsto, così mi sta raggiungendo", avrebbe detto.

A meno di un mese dal primo turno delle elezioni d'oltralpe, non fanno che circolare, infatti, immagini e video del presidente uscente nelle quali appare improvvisamente invecchiato. Capelli bianchi, profonde rughe intorno agli occhi, alla bocca, sul collo.

Secondo il quotidiano francese Le Point questa circolazione di foto del "tracollo" del presidente non sono altro che uno strumento di marketing politico. Tant'è. Le immagini non mentono: i segni del tempo sul volto di Macron, che ha 44 anni, sono evidenti. Del resto non sta di certo trascorrendo giorni tranquilli. Il presidente francese è alle prese con un complesso ruolo di "mediatore" diplomatico tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, oltre a essere in piena campagna elettorale per un secondo mandato.

