Ucraina, le "bestie" di Putin: "Stuprano e giocano a calcio con le teste dei bimbi", cosa succede a un'ora e mezza da Roma

Andrea Margelletti è stato ospite di Tiziana Panella nello studio di Tagadà. Il consigliere del ministero della Difesa ha parlato sempre in maniera chiara e anche piuttosto cruda, mettendo tutti davanti alla durissima realtà della guerra in Ucraina e delle ultime mosse di Vladimir Putin. Quest’ultimo ha ingaggiato circa 16mila mercenari siriani pronti a combattere per la Russia.

“Vengono pagati col diritto al saccheggio e allo stupro - ha dichiarato Margelletti - le regole di ingaggio ce le hanno i militari, queste persone invece vanno lì, si ‘divertono’ con chi trovano e rubano quello che trovano per portarselo a casa. Abbiamo il dovere di sapere e di dire che cosa faranno queste persone se entrano nelle città. Lo fanno a un’ora e mezzo di volo da Roma, questo deve essere chiaro, ci sono persone vere che muoiono, partite di calcio fatte con la testa dei bambini, questo abbiamo visto da queste persone”.

Inoltre Margelletti ha sottolineato che i soldati siriani “sono abituati a combattere a 40 gradi, in Ucraina invece sono sotto zero, si tratta di un ambiente completamente diverso. Ma d’altronde i russi nei confronti dei combattenti siriani hanno un disprezzo: sono carne da cannone, soprattutto se si dovessero utilizzare armi chimiche, che colpirebbero i civili ma anche truppe di prima linea, che in quel momento potrebbero non essere russe ma siriane”.

