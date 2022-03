Ucraina, "a quel punto può accadere di tutto": fonti Usa, lo scenario "fine del mondo"

12 marzo 2022 a

a

a

Cinque sono gli scenari, secondo il Financial Times, per la fine del conflitto in Ucraina. La prima è la vittoria della Russia, ma Putin "avrebbe ampiamente sottovalutato le capacità ucraine". La seconda ipotesi è quella di un golpe al Cremlino. Non si esclude una guerra totale tra la Nato e la Russia, senza considerare poi il possibile intervento degli Usa con lo scoppio della terza guerra mondiale. Questi sono solo tre scenari - spiega anche Open, il giornale online di Enrico Mentana - nel dettaglio ecco tutti e cinque.

Putin "come Stalin"? Golpe al Cremlino, pesanti indiscrezioni: "Il mese della guerra", quando lo faranno cadere

L'ipotesi più probabile è la vittoria di Mosca e la defenestrazione di Zelenski. Putin che sta perdendo consenso potrebbe puntare a una vittoria totale, con l’insediamento conseguente di un regime fantoccio, di un governo ucraino in esilio. Poi ci sarebbe l'ipotesi della vittoria dei russi con la spartizione dell’Ucraina. Una mediazione che preveda uno Stato fantoccio a Kiev, con il controllo di buona parte dell’Ucraina, e un altro a ovest del Paese con a capo proprio Zelensky. Altra ipotesi è quella di un accordo negoziato: sì ad alcuni territori ma restano le sanzioni.

Oligarchi a Trieste, confiscato il mega-yacht di Melnichenko:"Di chi è grande amico", imbarazzo internazionale | Guarda

L'’Ucraina potrebbe accettare di perdere alcuni territori ma non si piegherebbe mai alla richiesta di smilitarizzazione del proprio territorio. Usa e Ue hanno però duramente contestato l’operato di Vladimir Putin. Le sanzioni anche in questo caso resterebbero. Possibile anche il ritiro delle truppe russe e il rovesciamento di Putin. Difficile da realizzare ma possibile con la rivolta degli oligarchi. Infine la guerra tra la Nato e la Russia Con un possibile intervento anche degli Usa e in quel caso scoppierebbe la terza guerra mondiale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.