Regina Elisabetta, "non riesce a farlo da 6 mesi": indiscrezioni drammatiche, le sue vere condizioni di salute

14 marzo 2022 a

a

a

Nelle ultime settimane le condizioni di salute della Regina Elisabetta sarebbero peggiorate, facendo preoccupare non poco i suoi sudditi. Prima la positività al Covid, poi la notizia secondo cui la Sovrana non avrebbe partecipato alla cerimonia per il Commonwealth Day oggi 14 marzo. Nonostante la guarigione dall'infezione, che Sua Maestà avrebbe contratto dopo una visita del figlio Carlo con la moglie Camilla - risultati anche loro positivi in un secondo momento -, la Regina non si sarebbe ancora ripresa al 100%.

Principe Harry, lo sfregio alla Regina Elisabetta: un anno dopo la morte di Filippo... Tensione altissima

Adesso una nuova indiscrezione crea ancora più apprensione: una fonte ha fatto sapere al The Sun che Sua Maestà non porterebbe più i suoi cani a fare una passeggiata da almeno sei mesi. Elisabetta, insomma, avrebbe smesso di portare i suoi cani, di razza Corgi, a fare passeggiate perché "non sta abbastanza bene" ed è "troppo fragile". Una notizia che ha sconvolto tutti, visto il rapporto che lega la Sovrana ai suoi cani. Nel corso degli anni, infatti, come riporta Leggo, sua Maestà avrebbe avuto più di 30 Corgi che le hanno dato conforto anche nei momenti più difficili.

Principe Harry, lo sfregio alla Regina Elisabetta nel giorno della festa della donna: occhio a questa foto

Nonostante l'amore per i suoi cani, quindi, pare che ad oggi la Regina non sia ancora riuscita a uscire con loro. Ad occuparsene sarebbero alcuni aiutanti. Solo pochi giorni fa, invece, il Sun aveva rivelato che per via delle sue condizioni di salute ancora fragili, Elisabetta non avrebbe potuto partecipare alla cerimonia per il Commonwealth Day.

"La Regina Elisabetta è disperata", indiscreto a Palazzo: come la ha ridotta Meghan Markle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.