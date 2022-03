Kate Middleton e Camilla? Un gesto senza precedenti: come umiliano Meghan Markle in pubblico

04 marzo 2022 a

Kate Middleton e Camilla di Cornovaglia hanno punzecchiato a distanza Meghan Markle, la moglie del principe Harry, ormai lontana dalla famiglia reale e dal Regno Unito. Tutto è successo nelle scorse ore, quando la futura regina, che presiede da tempo il club del libro, ha ospitato sul suo profilo Instagram i consigli di lettura di Kate per i bambini, in occasione della giornata mondiale del libro. Ed è proprio in quel momento che è partita la stoccata contro Meghan.

La moglie del principe William, in particolare, ha consigliato ben cinque libri nel corso dell'evento organizzato da Camilla. Peccato però che tra di essi non ci sia traccia di "The Bench", il volume illustrato per i più piccoli scritto dalla Markle e pubblicato l’8 giugno 2021 da Random House Children’s Books. Una svista o una frecciata alla cognata? In molti comunque pensano si tratti di un'azione premeditata.

Mentre tra Kate e Camilla sembra esserci profonda sintonia, nonostante l'inizio burrascoso, il rapporto tra la moglie di Carlo e Meghan non è mai decollato. "La futura regina non vedeva di buon occhio questa avventuriera in arrivo da Los Angeles, ma neanche a Meghan è mai piaciuta Camilla: il sentimento di antipatia era reciproco”, ha sottolineato il biografo reale Tom Bower.

