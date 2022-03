Principe Harry, lo sfregio alla Regina Elisabetta nel giorno della festa della donna: occhio a questa foto

09 marzo 2022 a

Anche il principe Harry ha voluto fare una dedica speciale nel giorno della festa della donna. Sul profilo Instagram della fondazione Archewell il duca di Sussex ha pubblicato alcuni scatti molto dolci che ritraggono momenti della sua vita passata e presente insieme alle figure femminili più importanti. Nella prima immagine lo si vede in compagnia della mamma, lady Diana, in quello che sembra essere un parco. I due sono in atteggiamenti affettuosi.

Nel secondo scatto pubblicato dal principe ci sono invece sua moglie Meghan Markle con la madre, Doria. Le due appaiono abbracciate, felici e sorridenti. In molti però si sono fatti una domanda: come mai non c'è nessuan foto con la nonna, la Regina Elisabetta? Semplice dimenticanza o c'è qualcos'altro dietro? Proprio nelle ultime ore, tra l'altro, era venuto fuori che la Regina fosse disperata. Il motivo? Vorrebbe tanto conoscere Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e Meghan, che finora ha visto solo in videochiamata. I Sussex, però, avrebbero risposto di no.

Harry intanto sembra essere molto lontano anche dal fratello William. Quest'ultimo, infatti, insieme alla moglie Kate, ha saputo come rendere omaggio alla Sovrana, a differenza di Harry: "Madre, nonna, bisnonna e Capo di Stato, il regno straordinario della Regina è stato più lungo di qualsiasi altro monarca nella storia britannica", ha scritto.

