Regina Elisabetta, "perché la sovrana è disperata": come la ha ridotta Meghan Markle

La Regina Elisabetta è disperata: vuole incontrare Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e Meghan Markle, a tutti i costi. La Sovrana, infatti, non l'ha mai vista, se non in videochiamata. Da poco guarita dal Covid, la 96enne avrebbe espresso questo desiderio attraverso il suo biografo. Dopo il periodo di isolamento, inoltre, la Regina ha deciso di tornare subito al lavoro e il primo incontro ufficiale è stato quello con il primo ministro canadese Justin Trudeau, col quale si è fatta fotografare davanti a un mazzo di fiori dai colori gialli e blu. Con chiaro riferimento alla bandiera ucraina.

Poi spazio anche alla famiglia: nel fine settimana Elisabetta ha rivisto Kate e William con i loro bambini e l’amata nipote Beatrice. Nel suo cuore, però, ci sarebbe adesso anche il forte desiderio di riunirsi con Harry. Vorrebbe che il duca di Sussex le facesse conoscere di persona la sua seconda figlia, nata circa 9 mesi fa. “Persone all’interno di casa Windsor mi hanno raccontato che si avverte questo desiderio. Di sicuro alla regina piacerebbe molto”, ha fatto sapere il biografo reale Brian Hoey.

Pare che questo tanto atteso incontro possa avvenire in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina a giugno. In questo modo, tra l'altro, sarebbe possibile anche celebrare insieme il primo compleanno della piccola. La riconciliazione, però, non sarebbe così facile come sembra: tra gli ostacoli ci sarebbero l’astio causato dalle rivelazioni dei duchi sui reali e le tensioni ancora presenti tra i membri della royal family.

