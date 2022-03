Russia, la foto-choc dal supermercato: "Potete pagarlo a rate", ecco cosa state vedendo

14 marzo 2022 a

L’impatto delle sanzioni imposte dall’Occidente si fa sentire in Russia, dove l’economia sta subendo un vero e proprio tracollo, con un’inflazione devastante che sta causando non pochi problemi alla popolazione. E questo è solo l’inizio, perché è sul medio-lungo termine che l’effetto della guerra in Ucraina scatenata da Vladimir Putin si vedrà in tutta la sua drammatica potenza.

Nel frattempo sui social network sta circolando una foto che sta facendo molto discutere. Un filone di pane “industriale” sul banco di un supermercato viene venduto a 143,75 rubli: soltanto due settimane costava in media 30 rubli, c’è quindi stato un aumento di oltre il 370% e questo potrebbe essere solo l’inizio. A destare scalpore è però un altro dettaglio: vicino al prezzo del pane c’è un secondo cartello che indica la possibilità di pagare a rate in 12 mesi e senza interessi, al prezzo di 11,99 rubli al mese. Fa effetto vedere un cartello del genere in relazione al pane, non a un televisore o a un elettrodomestico.

TgCom24 ha verificato la veridicità della foto, che è stata confermata da una ragazza che abita a Mosca: “Sì, è tutto vero - ha risposto dopo essere stata contattata su Telegram - è un dramma, i nostri stipendi sono rovinati. Tra un po’ potremo permetterci solo un po’ di cibo e la casa. Anche i costi delle medicine sono triplicati”.

