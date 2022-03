Vladimir Putin, Andrei Soldatov: "Colpo di Stato? Ora al Cremlino tutto è possibile, ma lo zar sa difendersi"

15 marzo 2022 a

Un’ipotesi, per la verità remota, che potrebbe far terminare la guerra Ucraina è quella di un colpo di Stato interno al Cremlino. Andrei Soldatov, giornalista investigativo russo, è convinto che Vladimir Putin tema uno scenario del genere: il leader del Cremlino avvertirebbe la minaccia di essere rovesciato dai suoi stessi ufficiali e generali, ma al tempo stesso va tenuto in considerazione il fatto che Putin sia circondato da una cerchia ristrettissima che lo sosterrà sempre e comunque. Intervenuto a Channel 4 News ha affermato che "ora tutto sembra essere possibile". Così rispondendo alla domanda se il leader del Cremlino potesse essere deposto dai suoi stessi uomini.

Di certo segnali di crepe nella leadership di Putin non mancano: nei giorni scorsi sono stati arrestati il generale Beseda e il suo vice, a causa del malcontento del Cremlino per l’operato della quinta divisione della Fsb. In pratica Putin teme di essere stato fuorviato dalla sua stessa intelligence, che per assecondarlo avrebbero sottostimato l’impatto di un’invasione in Ucraina, che probabilmente a Mosca speravano di conquistare facilmente e senza grossi spargimenti di sangue. È evidente che non si aspettavano una resistenza così fiera e organizzata: e qui sicuramente c’è la mano degli Stati Uniti, che invece avevano letto la situazione con largo anticipo, quando nessuno credeva agli allarmi di una invasione imminente.

Sempre nell'intervento a Channel 4 News, il giornalista Soldatov ha affermato che l’ipotesi di un colpo di stato esiste, ma al tempo stesso bisogna ricordare che “Putin è un ufficiale del Kgb addestrato. È ben consapevole dei rischi per la sua sicurezza personale e non ha uno ma due servizi di sicurezza. Spesso afferma di essere a conoscenza di 12 o 13 minacce di attentati alla sua vita. Quindi penso che prenderebbe delle precauzioni e si farebbe trovare pronto”.

