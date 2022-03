Vladimir Strzhalkovsky, lo yacht dell'oligarca bloccato senza benzina? "Fattela a remi", la Norvegia lo umilia

20 marzo 2022 a

a

a

Uno strepitoso "vaffa" all'oligarca russo. Il caso, clamoroso, arriva dalla Norvegia settentrionale, dove lo yacht di 68 metri di Vladimir Strzhalkovsky, ex agente del Kgb e fedelissimo di Vladimir Putin, è rimasto a secco e di fatto bloccato nel porto di Narvik. E così, quando Strzhalkovsky ha chiesto aiuto per fare rifornimento, si è sentito rispondere via radio: "Fatevela a remi".

"Dove si è infilato lo yacht di Abramovich". Conferma satellitare, la fuga disperata dell'oligarca: ore contate?

La vicenda viene rilanciata dal Guardian, che spiega come il capitano della nave, Rob Lankaster, ex Roayl Marine britannico, accusi le autorità norvegesi di discriminazioni. Questo perché Strzhalkovsky non è nell'elenco dei sanzionati dalla Ue, così come - ha aggiunto - non sono russi né lui né i 15 uomini dell'equipaggio. E nemmeno lo yacht, il Ragnar, è russo: è registrato a Malta e batte bandiera maltese. Ma niente da fare: "Alzi le vele", gli hanno ribadito dal porto. Peccato che le vele, però, il bestione non le abbia neppure.

Lankaster ora afferma di voler "solo andare a casa". E ancora, accusa la Norvegia di operare con doppi standard poiché i pescherecci russi, che secondo lui rappresentano il 20% dell'economia della Norvegia settentrionale, possono "acquistare carburante e operare senza ostacoli nei porti e nelle acque norvegesi". E ancora, ha protestato: "Siamo un equipaggio occidentale con 16 persone a bordo. Non abbiamo niente a che fare con il proprietario della barca"

Strzhalkovsky, per inciso, è un oligarca che ha fatto la sua fortuna con l'estrazione di nichel: era Ceo di Norilsk Nickel e ricevette 100 milioni di dollari di compenso quando si dimise. Fu viceministro dell'Economia della Russia e oggi è nel Cda della Dynamo Mosca, la squadra di calcio.

"Vive nel terrore". La guardia del corpo svela il dramma di Irina Malandina: cosa rischia l'ex moglie di Abramovich

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.