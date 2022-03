Ucraina, la mano di Starlink dietro ai droni: chi guida dallo spazio il massacro dei russi

23 marzo 2022 a

Starlink utilizzata non solo per mantenere attivi i contatti tra gli abitanti ucraini. Dietro il sistema di comunicazione satellitare consegnato dalla SpaceX di Elon Musk ci sarebbero scopi militari. Stando al Telegraph, queste reti consentirebbero alle forze armate ucraine di guidare con maggior precisione i droni che l'esercito utilizza per identificare e bombardare carri armati e installazioni di Mosca.L'Ucraina si affida alla Aerorozvidka - ricognizione aerea creata durante la crisi ucraina del 2014 - per abbattere i droni russi e per attaccare i mezzi militari nemici. Da qui il probabile uso di Starlink come strumento per potenziare il sistema di riconoscimento.

Come? Basta utilizzare un PC con uno speciale software installato, capace di ricostruire una mappa interattiva sulla base delle informazioni fornite da droni, satelliti e sensori. Tutto questo fa pensare che il sistema di comunicazione sia nel mirino della Russia. Vladimir Putin sarebbe ben consapevole del fatto che le parabole installate hanno consentito alla popolazione di ripristinare i contatti con l'esterno.

Contatti che aumentano la resistenza ucraina e che permettono al paese di Volodymyr Zelensky di fare propaganda contro gli invasori. La stessa che lo zar teme. Intanto sabato scorso sono stati inviati nell'orbita bassa terrestre altri 53 satelliti Starlink: il razzo Falcon 9 è partito alle 12:42 AM ora locale (le 5:42 in Italia) dallo Space Launch Complex 40 presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Si tratta della prima volta che un primo stage del Falcon 9 viene lanciato e fatto atterrare per 12 volte.

