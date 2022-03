German Galushchenko, il responsabile per l'energia ucraino: "Non credo a una parola dei russi. Sparano contro gli impianti"

27 marzo 2022 a

"Di Putin non ci si può affatto fidare, tanto che resto anche scettico sulle sue eventuali promesse al tavolo dei negoziati": a parlare è il responsabile dell'energia ucraino German Galushchenko, che in un'intervista al Corriere della Sera ha rivelato di non credere a quello che dicono gli invasori. Poi, commentando l’annuncio di Mosca, che ha considerato concluse le operazioni militari nella zona di Kiev, il ministro ha detto: "Non sono un militare, ma da abitante di Kiev noto che i bombardamenti contro la nostra città non sono affatto terminati. Non credo ad una parola dei russi, in genere fanno tutto l’opposto di quanto annunciano".

Galushchenko ha spiegato anche di non credere molto alle trattative in corso: "Non c’è alcuna volontà di compromesso da parte loro, se potessero ci conquisterebbero totalmente per poi governare con il pugno di ferro". Il ministro poi ha sottolineato la brutalità con la quale i soldati russi agiscono: "Colpiscono abitazioni, ospedali, scuole,teatri, musei, condutture dell’acqua, municipi, centrali elettriche: come possono farlo, con che diritto?".

Il responsabile dell'energia, inoltre, ha fatto sapere che i danni provocati dgali attacchi russi sono enormi: "Circa 800.000 case senza elettricità, 250.000 prive del gas, un altro gasdotto appena colpito: ancora il Paese tiene, ma i danni sono gravi, intere aree al buio e al freddo, specie nella regione di Mariupol". Infine, sulle centrali nucleari: "Sono una preoccupazione costante, non ho dormito notti intere con l’incubo del disastro nucleare. I russi hanno occupato quella di Zaporizhzhia, che è la centrale più grande d’Europa, e i resti di Chernobyl. Per fortuna entrambi gli impianti sono ancora in mano ai nostri tecnici, ma i carri armati russi hanno sparato contro gli impianti, potevano causare un disastro terribile per tutti, compresi voi in Europa occidentale".

