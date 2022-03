Regina Elisabetta, "stremata dal Covid": cosa è costretta a saltare, le indiscrezioni sulle sue condizioni

29 marzo 2022 a

In Regno Unito si fa un gran parlare della Regina Elisabetta e delle sue condizioni di salute. Il prossimo 21 aprile compirà 96 anni, ma già adesso è la sovrana più longeva nella storia del Paese: eppure c’è una certa apprensione sulla sua salute, alla luce dei recenti accadimenti e in vista della festa per i 70 anni del suo Regno, che a corte vorrebbero farle festeggiare nella miglior forma fisica possibile per una signora della sua età.

Nel frattempo, però, le sue condizioni continuano a essere fonte di preoccupazione. Il Covid è stata una brutta botta per la Regina Elisabetta: grazie alle tre dosi di vaccino lo ha contratto in forma lieve, ma anche dopo essersi negativizzata viene descritta come debole. Per questo i medici le hanno prescritto riposo assoluto, non consentendole di partecipare ad impegni fuori dal castello di Windsor: adesso si vocifera che la sovrana sarà costretta a saltare anche l’inaugurazione del Parlamento. In 70 anni di regno è successo soltanto due volte: a fare le veci della Regina sarà il figlio Carlo.

“La data è nel diario di Sua Maestà e lei spera di partecipare - ha confidato una fonte anonima al Sunday Times - la Regina rimane in forma e attiva, ed è incredibile quanto faccia ancora. Ma il suo diario viene scandito per riflettere le realtà di una donna della sua età e per garantire che sia in grado di continuare a fare tutto ciò che può e vorrebbe fare. Tutti gli eventi saranno ora programmati in modo che, se Sua Maestà non sarà in grado di partecipare con breve preavviso, sarà presente un altro membro della famiglia reale”.

