Ucraina, la guerra in diretta. La Germania attiva l'allerta del piano d'emergenza, prezzo del gas alle stelle

Non è una tregua, ma una "pausa per riorganizzarsi". Il giorno dopo i passi avanti nei negoziati di Istanbul, tornano prepotenti i dubbi sulla vera strategia della Russia in Ucraina. Mosca ha iniziato a spostare le truppe da Kiev e Cernihiv verso la Bielorussia, ma la mossa andrebbe letta in due chiavi: il Cremlino sa che la capitale non è contendibile, e dunque rinuncia per concentrare le proprie forze sulle regioni dell'Est e del Sud. Oppure si tratterebbe di una normale rotazione di unità, in attesa di tornare a colpire duramente. Nel frattempo, continuano i bombardamenti nel Paese, e il baricentro del conflitto si sposta stabilmente a Mariupol, dove il corridoio umanitario annunciato da Emmanuel Macron è ormai "impossibile".





Ore 9.07: Gas, indice europeo a +6%

La Germania attiva l'allerta preventiva del piano d'emergenza sul gas e il prezzo cresce in un batter d'occhio. Il rischio di interruzioni nei flussi dalla Russia, legato alla misura di Berlino, spinge i Future ad Amsterdam in rialzo del 6,1% a 115 euro al megawattora.

Ore 8.57: Germania, allerta preventiva del piano d'emergenza sul gas

Il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, ha annunciato l'attivazione dell'allerta preventiva sulle forniture di gas, nel contesto della richiesta russa di pagamento in rubli. Parlando ai giornalisti, ha detto che si tratta del primo di tre livelli di allerta e comporta la creazione di una squadra di crisi al ministero per intensificare il monitoraggio della situazione legata all'approvvigionamento di gas. Habeck ha detto di aver preso la decisione dopo che Mosca ha previsto l'approvazione di una misura per chiedere il pagamento in rubli, nonostante i Paesi del G7 abbiano rifiutato. Le riserve della Germania sono attualmente al 25% della capacità, ha aggiunto.

Ore 8.52: "Nella notte bombe russe nel Donbass e Chernikiv

Nella notte, ci sono stati raid aerei praticamente in tutta l'Ucraina e ci sono stati bombardamenti nel Donbass, a Chernikiv e nella regione di Khmelnytsky: lo ha reso noto un consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Vadim Denisenko. Denisenko, riferisce l'agenzia Ucraina Unian, ha aggiunto che la situazione a Chernihiv è molto difficile: "Ci sono stati bombardamenti, le operazioni militari sono continuate"; così come molto difficile rimane la situazione a Mariupol. Denisenko ha detto che quasi tutta la notte nella regione di Kiev sul territorio vicino a Irpen ci sono state operazioni militari. "Pertanto, per il momento, non e' possibile dire che i russi stanno riducendo l'intensità delle ostilità nelle direzioni di Kiev e Chernikiv". Secondo Kiev, alcune unita' militari russe con le relative attrezzature stanno rientrando nel territorio bielorusso, ma "questo è più simile a una rotazione e a un 'leccarsi le ferite' che a una vera sospensione delle ostilità".

Ore 8.36: "Attaccati 3 impianti industriali nella regione di Khmelnitsky"

I soldati russi hanno effettuato un attacco missilistico su 3 impianti industriali nella regione di Khmelnitsky. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione statale regionale di Khmelnytsky Serhiy Gamaliy, precisando che gli incendi che sono sorti sono stati domati. Anche martedì pomeriggio - ha ricordato Gamaliy - era stato lanciato un attacco missilistico contro una struttura militare nella città di Starokostiantyniv.

Ore 8.17: Esplosioni a Kiev

Diverse esplosioni sono state udite questa mattina vicino Kiev, nonostante ieri, a seguito dei colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina in Turchia, Mosca abbia dichiarato che avrebbe ridotto le sue operazioni militari attorno alla capitale. Secondo quanto riferito dalla Bbc, la giornata è iniziata con il suono delle sirene di allarme aereo, seguito da forti boati alla periferia di Kiev che sono stati uditi anche in centro città. "Molti colpi di artiglieria" sono stati uditi dai quartieri centrali della capitale, ha spiegato un giornalista del network britannico.



Ore 7.58: Bombe russe nel Lugansk, ci sono vittime

Bombe russe sulla città orientale di Lysychansk, nella regione del Lugansk: ci sono delle vittime. L'attacco ha provocato ampi danni sulle aree residenziali, riporta il Guardian citando le autorità locali. "Si sono avuti gravi danni su edifici con molti piani", scrive su Telegram il governatore della regione di Lugansk, Serhiy Gaidai. Non ancora chiaro il numero delle vittime.

Ore 7.53: "Mosc fatica a sostenere più di un fronte"

Il fatto che la Russia abbia dichiarato di volersi concentrare nel Donbass dimostra che Mosca stenta a sostenere "più di un" fronte. E' quanto sostiene l'intelligence militare britannica nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione sul campo in Ucraina. "L'attenzione dichiarata della Russia su un'offensiva a Donetsk e Luhansk è probabilmente una tacita ammissione che sta faticando sostenere più di un significativo asse di avanzamento". I militari britannici ripetono poi quanto vanno dicendo da giorni, ovvero che "la Russia continuerà probabilmente a compensare la sua ridotta capacità di manovra a terra attraverso massicci attacchi di artiglieria e di missili".

Ore 7.37: "Ritiro russo? No, rotazione di unità"

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha affermato oggi che la promessa di ritiro della Russia è progettata per fuorviare la leadership militare dell'Ucraina. Nel suo aggiornamento operativo quotidiano pubblicato su Facebook, lo stato maggiore ha affermato che le unità russe continuano ad allontanarsi sia da Kiev che da Chernihiv. Ma l'esercito ucraino ritiene che i ritiri "sono probabilmente una rotazione di singole unità" volta a fuorviare la leadership militare Ucraina e creare un "malinteso" sul significato del loro dispiegamento. Secondo quanto spiegato, inoltre, le truppe russe continuano a "sparare e prendere d'assalto" le aree vicine a Donetsk, nell'Est del Paese.

Ore 7.32: Zelensky, "Non mi fido dei russi, non siamo ingenui"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con scetticismo la promessa della Russia di ridurre drasticamente la sua attività militare nell'Ucraina settentrionale , dicendo che "gli ucraini non sono persone ingenue" e giurando di continuare gli sforzi militari per difendere il Paese. "Naturalmente, vediamo tutti i rischi. Naturalmente, non vediamo alcun motivo per fidarci delle parole di alcuni rappresentanti di uno Stato che continua a lottare per la nostra distruzione", ha detto nel suo ultimo messaggio nella notte. "Gli ucraini non sono persone ingenue. Gli ucraini hanno già appreso durante questi 34 giorni di invasione e negli ultimi otto anni di guerra nel Donbass che ci si può fidare solo di un risultato concreto. I fatti - se cambiano sulla nostra terra", ha insistito Zelensky.

Ore 6.57: Usa agli americani in Russia, "potrebbero trattenervi"

La Russia "potrebbe individuare e trattenere" gli americani nel Paese. E' l'avvertimento lanciato dagli Stati Uniti, che hanno chiesto agli americani di non recarsi in Russia o di lasciare "immediatamente" il Paese, sottolineando che le autorità di Mosca "applicano in modo arbitrario la legge". Secondo Washington, inoltre, ci sono state diverse segnalazioni di cittadini statunitensi "individuati e detenuti dall'esercito russo" mentre si trovano in Ucraina o mentre se ne stavano andando attraverso il territorio occupato dalla Russia.

