Vladimir Putin malato terminale? "Cancro alla tiroide, 35 visite": clamorosa conferma, "ecco con chi viaggia"

01 aprile 2022 a

"Putin ha un cancro alla tiroide": lo rivela un'inchiesta di Proekt, un media russo indipendente specializzato in giornalismo investigativo. Nel loro articolo, che però non sarebbe ancora stato confermato, si legge: "Abbiamo promesso di svelarvi il segreto principale del Cremlino: la salute di Vladimir Putin. Proekt ha trovato l'elenco di medici che accompagnano il presidente nei suoi viaggi".

Stando all'indagine, uno specialista in cancro alla tiroide sarebbe andato a trovare lo zar ben 35 volte a Sochi dal 2017. E nel frattempo il Cremlino avrebbe sempre cercato di nascondere le reali condizioni di salute di Putin. Anche all'inizio del suo mandato, quando per esempio il presidente cadde da cavallo e si ferì alla schiena. Il motivo? Preservare la sua immagine di "maschio Alfa, dedito allo sport e sano". Proekt adesso svela che su un sito di appalti pubblici ad acceso libero ci sarebbero scritti i nomi dei medici e le date della loro sistemazione in hotel per quattro anni, dal 2016 al 2020, a Sochi. "Da questi risulta chiaro che i medici sono volati appositamente da Putin. Le date coincidono o con l'ora delle visite ufficiali del presidente a Sochi, o con i periodi delle sue misteriose sparizioni".

Tra i medici che più spesso sono andati a visitare lo zar ci sarebbero gli otorinolaringoiatri Shcheglov e Igor Esakov e il chirurgo Yevgeny Selivanov. Il primo, in particolare, sarebbe andato da Putin a Sochi ben "59 volte in quattro anni, rimanendo con lui per 282 giorni". Anche per questo, secondo l'inchiesta, lo zar avrebbe fatto molta attenzione durante la pandemia. Per non rischiare di rimanere contagiato, avrebbe mantenuto le distanze praticamente con tutti.

