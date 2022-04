DiMartedì, il generale Camporini e Putin in trappola: "Guardate in Nagorno Karabakh"

06 aprile 2022 a

Con l'invasione dell'Ucraina Vladimir Putin si è infilato in un vicolo cieco? Il generale Vincenzo Camporini, in studio a DiMartedì su La7, risponde alla domanda di Giovanni Foris su quanto possa durare la guerra in Ucraina e sottolinea le difficoltà a cui sta andando incontro, oggi e nel futuro prossimo, il presidente russo: "Dalle cose che emergono, questa capacità di sostenere lo sforzo militare non mi sembra così rilevante. Stanno usando tutte le riserve che hanno, hanno ritirato il contingente che protegge la tregua tra azeri e armeni in Nagorno Karabakh, perché hanno bisogno anche di questi".

"I problemi per sostenere lo sforzo ci sono - prosegue il generale Camporini - ma vorrei evidenziare una cosa. Quando si parla di problematiche economiche, non focalizziamoci su quello che accade oggi o stasera, focalizziamoci sul trend".



"Noi abbiamo un Europa che si sta cercando di svincolare dalla dipendenza dalla Russia", per quanto riguarda di gas ed energia. "Questo significa che tra tre anni o 4 anni al massimo a Mosca verranno a mancare 450 miliardi all'anno di introiti e non li potrà rimpiazzare vendendo il gas alla Cina". Per due motivi: "Uno, mancano le infrastrutture. Due, i cinesi non sono disposti a pagare lo stesso prezzo che pagano oggi gli Stati europei".

