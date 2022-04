Ucraina, "soldato russo ubriaco marcio: che fine fa il tank". Le conseguenze dell'alcol, immagini sconcertanti

07 aprile 2022 a

a

a

Ancora immagini dalla guerra in Ucraina. Ancora diapositive dell'invasione della Russia. A rilanciarle sempre Tpyxa nella sua versione inglese, un gruppo di giornalisti con profili su tutti i principali social network, un collettivo che supporta l'Ucraina nell'invasione voluta da Vladimir Putin.

Attacco russo dal cielo: il mirino si posiziona, due secondi dopo l'inferno. Il video-choc | Guarda

E nella mattinata di oggi, giovedì 6 aprile, ecco una delle immagini più clamorose da che guerra fu: un tank finito sott'acqua. E a riva, tra erba e canneti, ecco un elmetto e una bottiglia di un superalcolico a cui nella foto viene censurato il brand. Cos'è successo? Secondo Tpyxa, si tratta delle "conseguenze dell'uso di alcol depredato dagli occupanti", recita il cinguettio con cui viene rilanciata l'immagine. E ancora, si legge: "L'equipaggio della BMD-3 russa pensava di essere al timone di una nave da guerra russa", concludono con sarcasmo. Chissà se le cose sono davvero andate così, per certo la foto è notevole.

Sempre Tpxya, di buon mattino, ha rilanciato un "video patriottico". "Buongiorno Ucraina! Gloria alla nostra nazione", scrivono a corredo delle immagini. E nella clip, che potete vedere qui in calce, alcune manovre vincenti delle truppe di terra e della contraerea russa. Dunque i civili che manifestano in piazza e affrontano faccia a faccia gli invasori russi. E ancora, i tank di Mosca conquistati e trasportati via con i trattori. Un video per infondere un poco di speranza all'alba di un nuovo drammatico giorno di guerra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.