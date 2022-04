Ucraina, la guerra in diretta: Putin richiama i soldati in congedo e cerca uomini in Transnistria

10 aprile 2022 a

"L'intera Europa è l'obiettivo di Vladimir Putin". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video-messaggio notturno, apre così il giorno di guerra numero 46. Sul campo, il tema è quello degli eccidi di civili, da Bucha a Makariv. L'obiettivo strategico di Mosca è ora il Donbass, con il governatore di Luhansk che parla di "questione di giorni" riguardo al devastante attacco finale. L'Alto commissario per la politica Estera Ue Josep Borrell ha confermato che l'Europa farà di tutto per consegnare a Kiev le armi richieste.





Ore 8.55: "Mosca richiama i soldati congedati, cerca uomini in Transnistria"

Per far fronte alle perdite riportate sul terreno e in vista di quella che si annuncia come una nuova importante offensiva nella regione orientale del Donbass, Mosca starebbe richiamando in servizio i soldati congedati a partire dal 2012. A riferirne è l'intelligence britannica nel suo ultimo rapporto. La Russia, prosegue, starebbe inoltre cercando di reclutare militari nella regione della Transnistria, a maggioranza russofona e che si è proclamata indipendente dalla Moldavia nel 1990.

Ore 8.48: "Grande convoglio russo verso Izium"

Secondo l'esercito ucraino, che ha pubblicato nuove immagini satellitari, le forze russe stanno tentando di rompere il fronte di difesa entrando da Izium nella regione di Kharkiv, e stanno ammassando unità aggiuntive nell'area per stabilire un controllo completo su Mariupol, sotto assedio da oltre un mese. E secondo lo Stato maggiore continuano i bombardamenti su Kharkiv. Le immagini satellitari diffuse dalla compagnia americana Maxar Technologies un convoglio militare di oltre nove chilometri si è mosso da sud verso est, diretto a Velkyi Burluk l'8 aprile. La città si trova a Est di Kharkiv, vicino al confine con la Russia.

Ore 8.38: "Russi ammassano truppe, 9 treni per la fuga dei civili da Luhansk"

In Ucraina orientale, gli abitanti nella regione di Luhansk, che è assediata dalle truppe russe, potranno oggi evacuare l'area a bordo di nove treni: lo ha reso noto il governatore regionale di Luhansk. "Stanno ammassando forze per un'offensiva", ha aggiunto il governatore Serhiy Gaidai in un discorso televisivo in cui ha esortato i civili rimasti a fuggire dai bombardamenti che - ha detto - si sono intensificati negli ultimi giorni.

Ore 8.17: Fossa comune nel villaggio di Buzova

Nella villaggio di Buzova, nei presi di Kiev, recentemente liberato dall'occupazione russa, è stata scoperta una fossa comune con i corpi di civili uccisi dai soldati russi. Taras Didych, a capo della comunità di Dmytrivka che include Buzova e altri villaggi vicini, ha raccontato alla tv Ucraina che i corpi sono stati trovati nei pressi di una stazione di servizio e il numero deve essere confermato.

Ore 8.06: Russi lanciano 7 missili nell'area di Mykolayiv

Le forze russe hanno lanciato nelle ultime ore sette missili nell'area di Mykolayiv, nel sud dell'Ucraina: lo ha reso noto sulla sua pagina Facebook il comando operativo meridionale ucraino indicando che finora non si segnalano vittime. Lo riporta il Kyiv Independent. Mentre Mosca cerca di rafforzare le posizioni delle sue truppe nelle regioni di Mykolaiv e Kherson, osserva il comando, usa gli attacchi missilistici anche per demoralizzare la popolazione.

Ore 1.14: Zelensky, "l'obiettivo della Russia è tutta l'Europa"

Il "desiderio di pace" dell'Ucraina va sostenuto da "tutte le democrazie, tutte le forze europee" perché "è una strategia di protezione per ogni stato civile", dato che "l'aggressione russa non doveva essere limitata alla sola Ucraina, alla distruzione della nostra libertà e delle nostre vite. L'intera Europa è un obiettivo per la Russia". A dirlo, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in dichiarazioni video riportate da Ukrinform. Occorre dunque, per Zelensky, "ristabilire la pace e la sicurezza il prima possibile. Per ridare forza al diritto internazionale il prima possibile e fermare la catastrofe dall'applicazione del diritto della forza. Una catastrofe che colpirà inevitabilmente tutti".

