Regina Elisabetta colpita dal Long Covid? "Stanca ed esausta": la confessione a pochi giorni dal compleanno

11 aprile 2022 a

a

a

La Regina Elisabetta è sulle prime pagine di molti tabloid britannici, che danno conto di quanto dichiarato ieri dalla sovrana in un incontro virtuale con alcuni rappresentanti del servizio sanitario nazionale. La Regina ha parlato di pandemia “orribile” per le restrizioni che ha comportato per circa due anni, soprattutto in relazione all’impossibilità prolungata di incontrare familiari e persone care.

Video su questo argomento La Regina Elisabetta lascia Buckingham Palace per sempre: "In cosa vuole trasformarlo il principe Carlo"

Il prossimo 21 aprile la sovrana compirà 96 anni ed è avviata anche al festeggiamento dei 70 anni di regno: il suo popolo è però preoccupato per lo stato di salute di Elisabetta, che risentirebbe ancora dei postumi del Covid. Oltre un mese fa la Regina è risultata positiva pochi giorni dopo il figlio Carlo: secondo i bollettini ufficiali diffusi dai medici di corte ha avuto sintomi leggeri simili a quelli di un raffreddore per circa una settimana, ma da allora Elisabetta è risultata essere piuttosto indebolita. Non a caso ha dovuto rinunciare a diversi impegni esterni e a limitare la sua agenda istituzionale a pochi appuntamenti, per lo più virtuali o all’interno del castello di Windsor.

Video su questo argomento "No". La Regina Elisabetta sfida Putin: clamoroso schiaffo della Corona al Cremlino

Parlando con i rappresentanti del servizio sanitario nazionale, la Regina ha definito il Covid “un’orribile infezione” che lascia chi viene colpito “molto stanco ed esausto”. Pur senza esprimersi mai in prima persona, a molti è parso chiaro che si riferisse anche a se stessa, dato che l’esperienza del contagio è ancora “fresca” e sembra averla piuttosto provata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.