Joe Biden "pieno di mer***": occhio alla giacca del presidente, sul palco cala il gelo

13 aprile 2022 a

a

a

Joe Biden preso di mira dalla cacca di un uccello durante la conferenza stampa in Iowa. L'incidente è avvenuto mentre il presidente degli Stati Uniti, che sta collezionando non poche gaffe negli ultimi tempi, stava parlando dell'intenzione di ridurre i prezzi del gas di circa 10 centesimi al gallone per contrastare l’inflazione. Nel bel mezzo del discorso, come riporta il Sun citato da Dagospia, una sostanza bianca ha sporcato la sua giacca proprio sopra la spilla con la bandiera americana.

"Perché dico no al processo a Vladimir Putin". Carlo Nordio ribalta il quadro: ecco l'unica soluzione

Subito sui social si è parlato di cacca di uccello. Anche se un funzionario della Casa Bianca si è affrettato a smentire, parlando piuttosto di mais. La conferenza, infatti, si sarebbe svolta in quello che il presidente ha definito un "fienile gigante", ossia un centro di bioprocessori a Menlo. Nonostante ciò, sui social media si è scatenata subito una valanga di commenti e ipotesi sulla strana sostanza piovuta dal cielo.

I più critici nei confronti di Biden hanno scritto frasi del tipo: "Anche gli uccelli sanno che Biden è pieno di me**a", "Biden non è stato l’unico a fare la cacca oggi", "Anche gli uccelli sono inca**ati ora. Cosa c’è dopo?", "Una metafora di come si sentono gli americani". Un account creato subito dopo l'accaduto, "PoopBiden", ha twittato: "Scusa per la cacca", scatenando l'ironia degli utenti.

"Mariupol come Auscwhitz, un genocidio": Dmytro Gurin, chi è il 'super-falco' ucraino di Joe Biden

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.