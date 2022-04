Joe Biden ridicolizzato dall'Arabia Saudita: il messaggio dietro questo video. Cambia la geografia del mondo?

15 aprile 2022 a

Joe Biden è stato letteralmente ridicolizzato dall'Arabia Saudita durante il programma Studio 22 della tv di stato MBC. L'emittente infatti ha mandato in onda uno sketch in stile "Saturday Night Live" in cui il vecchio "Sleepy Joe" viene brutalmente deriso, come riporta il sito Dagospia. Nella gag si vede un attore travestito da Biden e un'attrice che interpreta la vice presidente Usa, Kamala Harris. La quale deve aiutare il "presidente" a salire sul paco, a continuare il discorso quando perde il filo o dimentica le parole.

Il video dura appena un minuto e mostra Biden che fa le sue solite gaffe: eccolo mentre vaga sul palco o dimentica il nome di Vladimir Putin, mentre si addormenta a metà frase e chiama Kamala "First Lady". Finché ad un certo punto dice: "Ascoltatemi, ho un messaggio molto importante per voi. È…", e poi si addormenta. O quando dichiara: "Parleremo della crisi in Africa”, e la Harris lo corregge di nuovo, fino a sorreggerlo mentre dorme e chiedere al pubblico di "applaudire" al presidente degli Stati Uniti.

La notizia è importante, sottolinea Dagospia, perché in Arabia Saudita i media sono sotto il diretto controllo del governo e della censura. Quindi la gag stata sicuramente "vagliata" e "approvata" dall'amministrazione saudita. Ed è importante anche perché è la rappresentazione plastica dell’opinione che ha il mondo - anche arabo - di Biden: un vecchio gaffeur non adeguato al ruolo che ricopre.

