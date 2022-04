Olga Buykovskaya, moglie del soldato russo: "Vai e...", orrore sessuale nell'audio choc

16 aprile 2022 a

Orrore puro quello dei soldati russi contro il popolo ucraino. In una delle tante intercettazioni fatte a Kherson, si sente una donna consigliare al marito di violentare le donne ucraine. Per diversi giorni la conversazione ha fatto il giro della Rete, ma solo il 12 aprile il Servizio di sicurezza dell'Ucraina ha diffuso i nomi dei protagonisti: si tratta di Olga Bykovskaya Pinyasova e del marito Roman Bykovsky. L'uomo, 27enne, è un ex coscritto dell'esercito russo che ha partecipato all'annessione della Crimea, dove in seguito ha trasferito la famiglia.

Bykovsky è ora ricoverato in un ospedale di Sebastopoli, dopo che è rimasto ferito. L'intercettazione, frutto di un progetto investigativo di Radio Liberty and the Schemes, è agghiacciante. Qui la moglie invita il marito: "Vai e violenta le donne ucraine! Ma dopo non raccontarmi nulla, non voglio sapere niente, capito?". "Quindi mi dai il tuo permesso?", chiede in russo la voce maschile.

"Sì - risponde la donna - ma ricordati di usare il preservativo". Nonostante i due giovani siano sempre stati attivi sui social network, dal 13 aprile Roman ha cancellato la sua pagina. Forse con l'obiettivo di evitare insulti o peggio ancora, dopo la sconvolgente conversazione che li ha visti protagonisti.

