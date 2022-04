Cina, la macchina come un proiettile contro questa donna: chi è al volante

18 aprile 2022 a

Pochi istanti e pochi centimetri e questa donna sarebbe stata ammazzata da un'auto in corsa. In questo video pubblicato sul Daily Mail e ripreso da Dagospia si vede questa signora cinese, seduta tranquillamente su una panchina a leggere un libro all’ombra di un albero, che si è salvata miracolosamente da un urto spaventoso per pochissimi centimetri. L’auto infatti perde il controllo, esce di strada, trascina un motorino parcheggiato, sale sul marciapiede e la sfiora prima di schiantarsi contro un albero e arrestare così la sua folle corsa.

L’incidente è avvenuto a Baoshan, in Cina, il 22 marzo scorso. Da quanto sia è appreso in seguito la donna è stata subito soccorsa dai passanti mentre l’autista, un uomo anziano, è rimasto fermo al suo posto. Si è poi saputo che il conducente ha riportato solo leggere ferite.

Immagini davvero impressionanti che sono diventate subito virali e stanno facendo il giro dei social.

