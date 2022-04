Charlene di Monaco, subito dramma: "E Alberto bacia un'altra...", le foto che fanno esplodere il Principato

19 aprile 2022 a

Charlene Wittstock è riapparsa nelle foto istituzionali. Un bel segnale per lei, che è reduce da un periodo lungo e pieno di difficoltà, soprattutto dal punto di vista fisico e psicologico. L’ex nuotatrice olimpica è finalmente in ripresa: rispetto agli scatti dell’anno scorso, Charlene è apparsa più in forma grazie a qualche chilo recuperato per via della dieta personalizzata e delle terapie che i medici della clinica svizzera le hanno prescritto per superare il profondo stato di debilitazione psicofisica.

Le foto scattate nel giardino della Rocca sono state attentamente visionate dagli esperti di gossip, che continuano ad alimentare le loro tesi su una presunta crisi in corso da tempo tra Charlene e il principe Alberto. I due nelle nuove foto istituzionali non si guardano e non si sfiorano mai: anzi, sono distanti nelle pose che risultano molto formali e distaccate. Alcuni hanno percepito un certo gelo e soprattutto un certo distacco all’interno della coppia reale, che forse è tale solo in apparenza. Un po’ come accaduto per le foto scattate l’anno scorso in Sudafrica, anche queste ultime restituiscono un senso di freddezza, quasi di forzatura.

Inoltre gli osservatori più attenti delle vicende di Palazzo Grimaldi hanno notato un dettaglio che potrebbe risultare tutt’altro che irrilevante: dalle foto il principe Alberto sembra più in confidenza con una cugina di secondo grado che con sua moglie. Si tratta di Melanie-Antoniette de Massy, con cui Alberto si è fatto fotografare durante il torneo di tennis di Montecarlo: il principe ha persino baciato la cugina sulla fronte, oltre a chiacchierare e scambiare sorrisi con lei. Ciò confermerebbe la distanza che si è venuta a creare con la moglie Charlene.

