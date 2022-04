Metropolitana, sviene e viene inghiottita dal vagone: il video che sconvolge Buenos Aires

19 aprile 2022 a

È viva per miracolo. Candela, così chiamata dai media, è salva per un pelo dopo essere svenuta ed essere precipitata improvvisamente tra la banchina e il treno in movimento. È successo alla stazione dell’Indipendenza a Gonzalez Catan, periferia di Buenos Aires, in Argentina. A testimoniare il fatto le impressionanti immagini delle telecamere di sorveglianza.

Proprio nel momento in cui stava passando il treno la donna ha perso i sensi ed è finita sotto al treno. I testimoni dietro di lei, vedendo quella scena agghiacciante, si mettono le mani nei capelli non riuscendo a prenderla in tempo. Fortunatamente la donna non è stata travolta dal mezzo ma è riuscita a infilarsi (involontariamente) nella fessura dei binari. Salvandosi. Una volta fermato il treno i pendolari sono corsi in aiuto chiamando l’ambulanza che l’ha portata in ospedale per accertamenti.

Ecco il video dell'incidente:

https://m.dagospia.com/video-choc-in-una-stazione-di-buenos-aires-una-donna-sviene-a-pochi-metri-dal-treno-in-corsa-307078

Una volta sveglia Candela ha rivisto le immagini di quel momento e ha così commentato: “Ho subito un improvviso calo della pressione sanguigna e sono svenuta. Ho cercato di avvertire la persona davanti a me ma non ricordo nient'altro, neanche nel momento in cui sono andata a sbattere contro il treno. Non so come faccio a essere ancora viva. Sto ancora cercando di dare un senso a tutto”. Un vero e proprio colpo di fortuna quello della donna che ora può raccontare cos’è successo. Un testimone del momento ha affermato: “Questa ragazza è rinata. È un miracolo. Stavamo aspettando il treno e all'improvviso è caduta sui binari. Sorprendentemente si è trattato solo di un grande spavento”.

