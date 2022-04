Charlene di Monaco, Alberto "a casa dell'amica di famiglia". Corna a Saint Moritz, Principato sconvolto

Francesco Fredella 21 aprile 2022 a

Tra il principe Alberto di Monaco e la moglie Charlene ci sarebbero un po' di tensioni. Ma andiamo per gradi. I tabloid di tutto il mondo parlano di un vero e proprio momento difficile, senza ovviamente prove fondate: si tratta di supposizioni per adesso. Nulla di più. Ma le malelingue non smettono mai di agitare le acque nel Principato di Monaco. Si registra, infatti, una sospetta assenza della sudafricana, ufficialmente per problemi di salute, dalla famiglia e dagli affari di palazzo. Secondo Dagospia ci sarebbe una fonte molto attendibile, vicina alla coppia, che parla di una presunta crisi.

Arrivano, poi, anche le indiscrezioni del settimanale Oggi - diretto da Carlo Verdelli - secondo cui Alberto e Charlene di Monaco "non sarebbero più una coppia". Lo dice, apertis verbis - come direbbero i latini, un'amica di lunga data del principe, Vera Dillier. Avrebbe, addirittura ospitato il principe nella sua casa a Saint Moritz (come raccontano i ben informati). Secondo la 73enne, Charlene e Alberto non divorzieranno. Resteranno, quindi, marito e moglie.

E poi la donna sostiene che per “chiudere la questione”, Alberto "avrebbe messo a disposizione della sua consorte una delle sue residenze, Roc Agel, che si affaccia in Costa Azzurra", come sia legge sul settimanale.Infine, ci sarebbe anche il nodo “figli”: un problema, se così volessimo chiamarlo, da risolvere in caso di rottura. I gemellini, sempre secondo l'amica di Alberto, in caso di divorzio rimarrebbero con il padre perché sono eredi al trono.

