Russia, "missile nucleare su New York". Il video in diretta tv, reazione raggelante

Un video inquietante quello che arriva da Mosca: mentre parlano di missili in grado di distruggere il territorio degli Stati Uniti, conduttori e ospiti di un programma tv russo scoppiano a ridere di gusto. Il filmato sconcertante è stato pubblicato su Twitter dalla giornalista del Daily Beast Julia Davis, che ha scritto: "Intanto alla tv di stato russa: conduttori e relatori ridono incontrollabilmente, mentre discutono di attacchi nucleari contro il territorio continentale degli Stati Uniti. Ruscite a immaginare qualcuno dei nostri importanti conduttori che ride all'idea di distruggere le città?".

Nel video si vede uno degli ospiti che spiega: "Gli americani non hanno questo tipo di missili, non li hanno mai avuti". Il riferimento, probabilmente, è al nuovo missile balistico intercontinentale testato ieri dai russi. E poi: "Noi abbiamo un solo obiettivo, il territorio degli Stati Uniti". E tutti giù a ridere. La conduttrice allora interviene e chiede: "Se quel razzo finisce lì, nel peggiore degli scenari, cosa è in grado di distruggere? Che tipo di territorio?".

Alla domanda, l'ospite risponde sempre con delle risatine e dice: "Se quel razzo venisse lanciato nel territorio del nostro cosiddetto 'partner' - 'partner' è una parola molto importante - la città di New York per esempio, che è una bella città, verrebbe distrutta, completamente". E infine: "Gli americani hanno sempre avuto paura dei nostri missili".

