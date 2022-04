Sergey Razov, l'ambasciatore russo minaccia l'Italia: "Ci sarà una risposta adeguata all'espulsione dei nostri diplomatici"

22 aprile 2022 a

Sergey Razov, ambasciatore russo in Italia minaccia il nostro Paese in diretta da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 22 aprile. "Dare le armi a Kiev per me è una logica strana, pensare di fermare delle ostilità con delle armi" e in ogni caso "questo non farà che peggiorare i rapporti bilaterali" tra Russia e Italia.

E ancora, attacca l'ambasciatore: "Devo dire con grande rammarico che lo stato dei rapporti bilaterali è in forte degrado e non dipende da noi. Ci dispiace tanto anche per quanto riguarda l'espulsione di nostri 30 diplomatici in Italia e su questo, a breve, ci sarà una risposta adeguata perché questa è la prassi diplomatica", minaccia Razov.

Per quanto riguarda poi il capitolo sanzioni, l'ambasciatore russo dice che Vladimir Putin "il presidente della federazione Russa ha detto più volte che per il comando supremo armato sta andando tutto secondo i nostri piani. Per le sanzioni ovviamente ci sono state delle difficoltà per l'economia del nostro Paese come ci sono stati per i Paesi che le hanno prodotte". Quindi avverte: "Abbiamo sempre detto che le sanzioni sono armi a doppio taglio: io sono sicuro che resteremo in piedi".

