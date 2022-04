Sergej Shoigu, lo scoop di Soldatov: "Sentite queste urla". L'esercito scarica Putin? Rumors clamorosi

27 aprile 2022 a

Urla di guerra. Sono quelle che hanno registrato Irina Borogan e Andrei Soldatov, i due giornalisti russi che hanno diverse fonti all'interno dei servizi segreti, i primi a dare la notizia degli arresti di Sergei Beseda, capo del Quinto servizio dell'Fsb, accusato di non essere riuscito a creare un ambiente favorevole al Cremlino in Ucraina. L'esercito infatti è scontento. Scontento in primis del loro presidente Vladimir Putin che ha notevolmente ridimensionato il risultato da portare a casa. Insomma, l'armata russa era partita con i carri armati per conquistare l'Ucraina e ora potrebbe accontentarsi del Donbass. Tra gli alti militari, riporta il Foglio, l'idea è che come già nel 2014 in Crimea, lo Zar dovrebbe fare di più. Spingere di più.

Perché limitare gli obiettivi, secondo l'esercito, è un grave errore. Razvedos, nome di battaglia di Alexander Arutyunov, veterano della Guardia nazionale che pubblica video su YouTube ha lanciato un appello a Putin chiedendogli più coraggio: "Caro Vladimir Vladimirovich, per favore decidi, stiamo combattendo una guerra o ci stiamo masturbando?". E dovrebbe far riflettere il fatto che se Putin viene criticato dall'esercito, non lo è altrettanto Sergei Shoigu, il ministro della Difesa, che è il regista di questa guerra in Ucraina e che comanda l'esercito pur essendo un civile. La settimana scorsa il vicecomandante Rustam Minnekaev ha detto che Mosca ambisce al controllo del Donbass, dell’Ucraina meridionale fino alla Transnistria, la regione russofila della Moldova.

L'impressione è che queste lamentele e il malumore all'interno dell'esercito cresceranno, soprattutto rispetto agli obiettivi della guerra, come ha rivelato Soldatov. Ma attenzione, perché come osservano Borogan e Soldatov, sarebbe la prima volta che i siloviki (i responsabili delle Forze armate e delle agenzie di intelligence) prendono le distanze da Putin e il timore è che gli uomini che potrebbero rovesciarlo sono più pericolosi dello zar.

