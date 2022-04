Ucraina, il soldato umilia Putin: "Il modo migliore per marciare verso la vittoria", il video fa il giro del mondo

27 aprile 2022 a

La resistenza ucraina sta dando del filo da torcere alla Russia. Dopo la ritirata dell'esercito di Vladimir Putin da Kiev e da molte altre città tornate in mano agli ucraini, ecco che i militari possono cantare quasi vittoria. In un video rilanciato sul canale Twitter ТРУХА, si vede un soldato di Volodymyr Zelkensky marciare ballando. A corredo il commento: "Ecco il miglior modo di marciare verso la vittoria".

Un vero e proprio sfregio che segue quello di un altro militare, anche lui beccato mentre danzava sul fronte di guerra e cantava una canzone che recita: "Gloria all'Ucraina, morte ai nemici". Atti eroici durante questo lungo conflitto sono stati commessi anche dai civili. In particolare è stata una donna ucraina la protagonista della resistenza. Almeno sulla Rete.

Tempo addietro infatti girava su Twitter un filmato che riprende una signora anziana affrontare il nemico, l'armata rossa. "Chi sei? Cosa fate qui? - chiede al soldato russo che sta pattugliando le strade nella zona di Cherson.- state occupando, siete dei fascisti". Poi gli "dona" dei semi di girasole: "Prendi questi semi di girasole, tienili in tasca così i fiori cresceranno quando morirai". Come lei tanti altri hanno messo i bastoni tra le ruote a Mosca, che ha dovuto rivedere le previsioni: in fin dei conti la guerra non sarà così lampo come lo zar sperava.

