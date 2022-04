Lanfranco Cirillo, l'unico italiano nella lista dei fedelissimi di Vladimir Putin: i suoi "intrecci" con lo zar

28 aprile 2022 a

Nella lista dei fedelissimi di Vladimir Putin ci sarebbero migliaia di persone: 6mila per la precisione. L'elenco è stato messo a punto dalla Fondazione contro la corruzione di Alexei Navalny, il dissidente in carcere ormai da più di un anno. E' stato il suo team di lavoro, infatti, a diffondere i nomi dei più stretti alleati dello zar, quelli senza i quali il Cremlino non riuscirebbe ad andare avanti. L'obiettivo della Fondazione è semplice: chiedere sanzioni per tutti quelli che compaiono nella lista.

L'elenco è fatto in maniera precisa: le persone sono divise in categorie. Si va dagli uomini della sicurezza ai militari fino ai funzionari corrotti. Molti nomi, comunque, hanno già ricevuto sanzioni da parte di Europa e Stati Uniti. Mentre altri sono davvero sorprendenti. Tra di loro, come riporta il Giornale, c'è anche un italiano: Lanfranco Cirillo, l’architetto del "palazzo di Putin" sulle rive del Mar Nero. Lui, che ha anche la cittadinanza russa, ora vive a Mosca ed è un uomo di affari. Nella capitale, infatti, gestirebbe attività immobiliari e finanziarie attraverso delle società cipriote.

Nella lista, poi, compaiono anche altri stranieri: tra di loro il tedesco Matthias Warnig, l’ex spia della Stasi a cui Putin ha affidato la presidenza del Gasdotto North Stream 2, bloccato da Berlino non appena è iniziata l'invasione dell'Ucraina. Accanto ai nomi dei russi più potenti, tra l'altro, ci sono spesso anche quelli di genitori, cugini e altri parenti. Tra i beni da congelare, per esempio, ci sono pure quelli della cognata di Serghei Shoigu, a cui sarebbero intestate quasi tutte le proprietà del Ministro della difesa. La Fondazione di Navalny segnala, inoltre, il ricco patrimonio della ginnasta Alina Kabaeva, presunta compagna di Putin. Non mancano infine i giornalisti dei canali tv di proprietà pubblica. Tra questi Nadana Friedrichson, spesso ospite di Lilli Gruber. Si tratta della commentatrice di Zvezda tv, emittente di proprietà del Ministero della Difesa.

