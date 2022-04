Satana 2, il missile in grado di colpire gli Usa: l'arma "senza eguali". E per i prossimi 30 anni...

28 aprile 2022 a

Dopo aver effettuato il test del missile Sarmat, rinominato dai media russi Satana 2, Vladimir Putin è diventato ancora più aggressivo dal punto di vista verbale. Il livello delle minacce è infatti salito, non solo nei confronti dell’Ucraina ma anche e soprattutto in quelli dell’Occidente: “Se qualcuno dall’esterno intende interferire negli eventi ucraini - ha dichiarato il presidente ucraino - porre una minaccia alla Russia, la nostra risposta sarà fulminea”.

Riguardo al missile intercontinentale testato qualche giorno fa, Putin ha assicurato che si tratta di un’arma che “non ha eguali” al mondo e che è in grado di “eludere ogni sistema di difesa missilistica”. I media russi l’hanno definita una “super arma”, che è il fiore all’occhiello dell’arsenale nucleare della Russia: rientra nei programmi di difesa di Mosca per lo sviluppo di sistemi militari innovativi, tra missili e sottomarini. Secondo l’agenzia spaziale Roscosmos, il missile denominato Satana 2 ha una capacità atomica che può arrivare a colpire direttamente gli Stati Uniti: per questo nelle intenzioni della Russia sarà in grado di garantire la sua sicurezza per i prossimi 30-40 anni.

Ne è sicuro Putin: “Quest’arma è unica e proteggerà la sicurezza della Russia da ogni minaccia esterna e farà pensare due volte coloro che cercano di minacciare il nostro Paese”. Il Satana 2 è stato realizzato interamente con componenti creati in Russia, almeno secondo quanto rivelato dal Cremlino: ciò significa che non sarebbe messo in crisi dalle sanzioni, essendo del tutto auto prodotto.

