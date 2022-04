Mariupol, "come i russi ammazzano i civili": tank demolisce un palazzo, un video terrificante

30 aprile 2022 a

"Questo video è una chiara dimostrazione del motivo per cui i civili a Mariupol, compresi quelli che si nascondono nello stabilimento Azovstal, hanno paura di lasciare l'edificio e non credono agli occupanti russi sulla possibilità di un'evacuazione sicura dalla città": queste parole accompagnano un filmato, pubblicato dall'account Twitter Tpyxa, che mostra un carro armato intento a sparare a raffica contro degli edifici.

Le immagini cozzano con le parole dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Marija Zakharova che, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, aveva detto: "Tutte le persone che si trovano da tanti giorni nel territorio di Azovstal hanno già avuto la possibilità di uscire attraverso i corridoi umanitari, ma gli ucraini fanno di tutto per non far uscire i civili". E poi: "La propaganda del regime di Kiev fa di tutto per non permettere l'uscita di tutte le persone non armate, è una tattica ben definita da Zelensky e dal suo team. Stanno cercando di utilizzarli come scudo umano per coprirsi. Tutte le persone che sono in quel territorio possono uscire e garantiamo sicurezza e assistenza a chi volesse uscire tramite i corridoi umanitari predisposti".

In ogni caso, l'agenzia Tass - come riporta Tpyxa - avrebbe fatto sapere che 25 civili, inclusi 6 bambini, avrebbero lasciato l'acciaieria Azovstal di Mariupol. All'interno dell'edificio, oltre ai civili, ci sarebbero anche membri del battaglione Azov e marines ucraini.

