Joe Biden "inferiore". Si auto-umilia in pubblico: "Sono qui con un gruppo di persone che..."

Per attaccare Donald Trump e scherzare con i giornalisti, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è di fatto auto-umiliato. Biden ha partecipato ieri primo maggio alla tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, primo presidente statunitense a farlo da sei anni. Nel 2020 e 2021 l'appuntamento non si è potuto svolgere a causa della pandemia e in precedenza il predecessore Trump aveva rifiutato di prendervi parte.

"Immaginate se il mio predecessore fosse venuto a questa cena, quest'anno", ha detto Biden ai 2.600 presenti tra cui giornalisti, funzionari del governo e celebrità, "quello sarebbe davvero stato un Colpo di stato", ha ironizzato. Testando le proprie doti comiche, ha parlato anche delle critiche da lui affrontate in 15 mesi di mandato, lanciando frecciate a Trump, al partito repubblicano e alla stampa. "Sono davvero emozionato di essere qui, stasera, con l'unico gruppo di americani che ha un tasso di approvazione inferiore al mio", ha scherzato facendo riferimento ai giornalisti.

Prendendo di mira Fox News, ha detto: "So che ci sono molte domande sul fatto di trovarci qui a causa della pandemia. Ebbene siamo qui per mostrare al Paese che stiamo uscendo da questa pandemia, in più tutti devono dimostrare di essere completamente vaccinati e con booster. Chiedete al vostro giornalista preferito di Fox News, sono tutti qui, vaccinati e con booster". Lo stesso Biden è stato oggetto d'ironia: il comico e attore Trevor Noah ha scherzato: "Grazie per avermi invitato. Sono stato un po' confuso all'inizio sul motivo per cui sono stato scelto, poi mi è stato detto che lei ha i tassi di approvazione migliori quando un tizio africano birazziale le sta vicino".

