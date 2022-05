Spagna, toro impazzito tra la folla: carica un uomo e lo trascina nell'arena, la fine orribile di un 50enne

03 maggio 2022 a

Una scena terrificante quella a cui ha assistito il pubblico del Festival "Fiesta del Verdejo", nella città di La Seca a Valladolid, nel nord della Spagna. Si tratta di un evento che prevede anche la presenza dei tori. Ed è stato proprio uno di questi animali a scatenare il caos. Un uomo, infatti, è stato letteralmente incornato dal toro davanti alla moglie e ai suoi due figli. Le ferite riportate, poi, sono state così gravi che il 50enne, Oscar Rodriguez Calleja, è morto in ospedale.

La scena è stata ripresa dagli altri spettatori ed è stata pubblicata online: nel filmato si vede un toro che si precipita fuori da una cassa di legno e corre subito verso la folla. A quel punto individua l'uomo, che sporge leggermente tra le grate, e lo carica. Poi lo solleva con le corna e lo trascina per alcuni secondi. Alla fine lo scarica sul pavimento, mentre gli spettatori continuano a guardare increduli.

L’uomo e la sua famiglia, come riporta il Daily Mail citato da Dagospia, avevano viaggiato dal loro paese per partecipare ai festeggiamenti insieme. Alla fine, però, per il 50enne non c'è stato nulla da fare: è morto dopo essere stato portato d’urgenza all'ospedale più vicino, quello di Medina del Campo, dove è stato sottoposto anche a un’operazione. A seguito della notizia della morte di Calleja, il festival è stato sospeso.

