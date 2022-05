Putin, la minaccia sulla tv russa: "Vicino il tempo dell'ultima risorsa"

04 maggio 2022 a

Come riportato da Dagospia, la tv russa incoraggia sempre più lo zar ad utilizzare la forza contro l’Ucraina e, come se non bastasse, a cancellare la Gran Bretagna con una bomba. Dmitry Kiselyov, portavoce di Putin, tramite il suo programma televisivo, ha richiesto un attacco con il sottomarino Poseidon per far affondare la Gran Bretagna nell’oceano. Sono sempre più chiari i riferimenti all’Europa della vittoria sovietica contro il nazismo, accomunata dalla guerra contro Kiev. Uno speciale sulla seconda guerra mondiale è stata infatti mandato in onda sul telegiornale della sera con le immagini degli aerei russi che hanno distrutto l’impero nazista. Evento storico che dà voce ancora una volta alla propaganda russa.

Il propagandista televisivo del Cremlino Alexander Sladkov, ha dichiarato: “Vladimir Putin non avrà altra scelta che scatenare le armi nucleari sull’Ucraina. Con la bomba atomica lo zar può intimidire la NATO”. Parole molto forti quelle rivolte ai suoi seguaci, i quali sono stati anche avvertiti che: “Si avvicina il tempo dell’‘ultima risorsa’, inevitabile visti i 40 paesi che armano l’Ucraina”.

Sladkov ha poi aggiunto: “Se i 40 paesi continueranno ad aiutare i neonazisti ucraini, non avremo modo di tornare indietro. Anche gli USA usarono l’atomica per fini dimostrativi contro il Giappone. Quindi noi russi saremo chiamati alla stessa dimostrazione, e sempre per fini dimostrativi. Così da evitare un ulteriore confronto con quei 40 paesi. Un cratere delle dimensioni di qualche regione sarà un chiaro appello alla NATO a tornare alla pace. Così l’Ucraina andrà incontro al suo destino, ma molto più rapidamente”. Contro Sladkov si è espresso il premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, il quale si è espresso in merito come: “Fine dell’umanità”.



