Volodymyr Zelensky sconvolto per la morte di Markov: "Tuo figlio deve sapere...", chi era quest'uomo

Un videomessaggio drammatico, appassionato, rabbioso e commosso, quello di Volodymyr Zelensky. Un intervento video, di quelli a cui siamo abituati da che è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina, in cui il premier ucraino ha annunciato la morte di Oleksandr Markov.

Markov era un giornalista dei canali Tv Dom e Ukraina 24, ma soprattutto ora era un militare delle forze armate di Kiev: si era infatti arruolato nella resistenza. Aveva 36 anni ed è stato ucciso nella regione di Kharkiev nelle ultime ore, nel corso dei combattimenti per il controllo della città di Izium.

E Zelensky, rabbioso e commosso, lo ha voluto ricordare. Ha voluto spendere parole per Markov, cariche di gratitudine e passione: "Che suo figlio Vladyslav lo sappia: la Russia si porterà addosso la responsabilità di questa morte. Vladimir Putin la pagherà", ha tuonato Zelensky. E ancora, ha aggiunto: "Vinceremo per l’Ucraina. Sono sicuro che fosse il sogno di Oleksandr. E lo faremo diventare realtà. Eterna memoria a lui e a tutti i nostri eroi che hanno dato la vita per l’Ucraina!", ha concluso il suo videomessaggio.

