Fonderia Azovstal, "l'inferno continua": il video dell'ultimo terrificante raid, come colpiscono i russi

09 maggio 2022 a

Ad Azovstal il cessate il fuoco è lontano, come lo dimostra il canale Twitter ТРУХА. Qui viene diffuso un filmato che vede l'acciaieria ancora una volta presa di mira. A corredo la didascalia: "L'inferno ad Azovstal continua: oggi gli orchi si sono concentrati sull'esplosione del ponte, lungo il quale si stava svolgendo l'evacuazione, cercando di isolare il più possibile i nostri difensori dalla possibilità di un'uscita".

A darne conferma anche lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine in un briefing, precisando che i combattimenti per Rubizhne sono in corso in direzione di Severodonetsk. "Il nemico sta cercando di migliorare la situazione tattica, conquistare la città e creare condizioni favorevoli per l'ulteriore sviluppo delle operazioni offensive verso gli insediamenti di Liman e Severodonetsk". Per quanto riguarda Mariupol, invece, i vertici hanno sottolineato che l'esercito russo ha ripreso a bombardare e assaltare l'acciaieria nonostante il dichiarato regime di cessate il fuoco.

Una situazione, dunque, tutt'altro che semplice. Secondo Zelensky, infatti, ad oggi sono possibili soltanto sforzi diplomatici. Grazie a loro è stato possibile evacuare tutti i civili dal territorio dello stabilimento siderurgico Azovstal. "Per quanto riguarda i militari, l'esercito russo, la sua leadership e la leadership politica della Federazione Russa non vogliono lasciarli andare".

