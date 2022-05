Harry e Meghan, "a cosa si sono ridotti per soldi": l'ultimo affronto alla Regina Elisabetta

13 maggio 2022 a

a

a

E' ufficiale. Harry e Meghan saranno a Londra per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Ma per i tabloid inglesi non sarebbe la volontà di riunirsi con la famiglia a farli tornare. Sarebbe invece la fame di pubblicità e notorietà. La loro partecipazione ha suscitato diverse interpretazioni. C'è chi suppone che sia un tentativo di rubare la scena a Queen Elizabeth, ma, Backingam Palace per evitare tale eventualità, ha vietato ai duchi di Sussex di accedere al balcone del Palazzo durante il Trooping The Colour. Il momento più importante della cerimonia.

"Che situazione...". Principe Carlo: scandalo a Londra, cosa gli è sfuggito di bocca



"In seguito a una lunga riflessione la Regina ha deciso che la tradizionale apparizione sul balcone per il Trooping The Colour di giovedì 2 giugno sarà quest’anno limitata a Sua Maestà e ai membri della famiglia reale con incarichi pubblici ufficiali in nome della Regina" queste le dichiarazioni di Backingam Palace. In un'intervista alla Nbc, il principe Harry aveva sottolineato: "Ci sono ancora problemi legati alla sicurezza" riferendosi alla scorta che gli è stata sottratta la scorsa estate dall'Home Office.

"William teme di essere registrato dal fratello Harry": spionaggio, il caso che terremota la Corona

I duchi infatti avrebbero esitato per settimane prima di confermare la loro presenza al Giubileo. "Il Principe Carlo e William sono furiosi con i Sussex a causa delle loro bugie nell’intervista a Oprah Winfrey” e “Meghan non ha avuto il coraggio di fronteggiare Kate dopo le insinuazioni fuorvianti durante l’intervista”. Sembrerebbe, però, che ci sia dell'altro: "Una deliberata indecisione che sta causando alla monarchia un danno impossibile da evitare”, ma “fa parte della strategia finanziaria" ha dichiarato l'esperto Tom Bower. I più malfidenti credono che la questione della sicurezza e la tarda risposta di partecipazione al Giubileo siano soltanto un pretesto per attirare l'attenzione e farsi pubblicità. D'altronde quest'ultima porta molti soldi. E il denaro non guasta mai...



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.