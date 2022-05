Tochka-U, "ecco cosa succede quando il missile ti cade in testa": che fine fa il soldato

13 maggio 2022 a

Un missile sfiora un soldato ucraino, che riesce a mettersi in salvo per un soffio. Si tratta del Tochka-U, un'arma utilizzata dai russi. Il momento da brividi è stato ripreso e pubblicato dall'account Twitter "Tpyxa". All'inizio del filmato si vedono un paio di soldati intenti a conversare tenendo in mano delle coperte. In lontananza, poi, si sente un leggero rumore, che via via si fa sempre più forte: si tratta proprio del missile, che a un certo punto deflagra in modo violento.

Subito dopo l'improvviso e spaventoso impatto, i protagonisti del video urlano qualcosa e poi corrono in una sorta di seminterrato, in cerca di un riparo. "Ecco cosa succede quando un missile Tochka-U ti cade in testa. Li lanciano ogni giorno sulle postazioni dei nostri soldati”, ha scritto "Tpyxa" a corredo del video su Twitter. L'area oggetto di aggressioni di questo tipo è, come riporta il Tempo, soprattutto il Donbass.

“Grazie al successo delle azioni delle forze armate e alla liberazione di numerosi insediamenti a Kharkiv, ora la situazione è relativamente tranquilla eppure è impossibile abbassare la guardia - ha detto il vice capo del dipartimento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, il generale di brigata Oleksiy Gromov -. Bisogna stare molto attenti e non stare all'aperto inutilmente. E' anche pericoloso tornare negli insediamenti liberati di recente. Il nemico ha minato tutto, comprese scuole, asili e case private”.

