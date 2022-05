Tank russo disintegrato da un missile, attenzione alla torretta: cosa svela il dettaglio

12 maggio 2022 a

a

a

Un missile ucraino ha letteralmente fatto saltare in aria un tank russo nella parte orientale del Paese. L'esplosione sarebbe stata immortalata da una dashboard camera, una piccola videocamera posizionata all'interno dell'auto che precedeva il carro armato. Nelle immagini si vede un'enorme palla di fuoco e la torretta del tank che vola via. Quest'ultima è posizionata sulla parte superiore di ogni mezzo ed è in grado di ruotare a 360 gradi per colpire qualsiasi obiettivo.

La falla preoccupante nell'esercito dello zar: che fine fanno i tank t-90M, un totale disastro | Video

A un certo punto si vedono in lontananza anche dei soldati russi che corrono per mettersi in salvo. A filmare la scena, in particolare, è stato un giornalista del canale cinese Phoenix TV, che poi ha deciso di pubblicare il tutto sul suo canale YouTube. Il reporter era in viaggio verso l'acciaieria Azovstal nella città assediata di Mariupol, dove era in corso l'evacuazione dei civili. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal Sun, l'esplosione risalirebbe alla settimana scorsa. A parte questo, però, non si sa molto altro: non si sa che tipo di carro armato sia stato colpito né quante siano state le vittime né che tipo di arma nello specifico lo avrebbe distrutto.

Il canale cinese che ha pubblicato il filmato ha sottolineato che "il giornalista Lu Yuguang è sfuggito alla morte" e che è stato costretto a "fermarsi per non essere troppo vicino all'esplosione". Questo episodio dimostra ancora una volta quanto siano inadatti i tank russi. Spesso infatti si verifica il cosiddetto effetto jack-in-the-box, dato dal fatto che i proiettili si trovino all'interno delle torrette. Un difetto di progettazione grave che rende vulnerabili i mezzi: un solo colpo alla torretta fa saltare in aria tutto. Cosa che invece non succede ai moderni carri armati occidentali.

Il mistero dei super-tank russi sulla Piazza Rossa: "Decisioni estreme", le voci scuotono il Cremlino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.