Gli ruba una felpa e lo investe con l'auto: sconvolgente, ecco chi c'era alla guida

Un uomo sospettato di aver rubato tre felpe e una maglietta durante la celebrazione di un matrimonio è stato investito deliberatamente dal prete che si occupava della cerimonia. È quanto accaduto in Brasile, dove adesso padre Gustavo Trinidade deve rispondere dell’accusa di tentato omicidio: il sacerdote 37enne stava celebrando le nozze tra Tatiane de Fatima e Alex Aparecido quando un uomo, poi identificato come Angelo dos Santos, ha iniziato a rubare felpe e magliette in chiesa.

L’uomo è riuscito a portare via tre felpe con cappuccio e una t-shirt: roba di poco valore, eppure è bastata per scatenare l’ira del prete, evidentemente poco incline al perdono. Una volta finito di celebrare il matrimonio, il sacerdote è infatti salito in macchina e ha investito il ladro sul marciapiede, dopodiché ha fatto retromarcia ed è scappato. Il ladro è stato arrestato e portato in ospedale, mentre il prete si è dato alla fuga fino a quando non si è poi presentato spontaneamente al tribunale di Santa Cruz, accompagnato da due avvocati.

I due sposi sono ancora sotto choc per quanto accaduto: “Fino a quel momento non lo conoscevamo, ma era stato super attento, rideva, scherzava con noi prima e durante la cerimonia. Era super calmo. Che ci piaccia o no, questo finirà per segnare la storia del giorno del nostro matrimonio. Non c’è modo di evitarlo”. Tra l’altro il prete dopo aver investito il ladro è rientrato in chiesa come se nulla fosse, dato che gli invitati non avevano assistito alla scena dell’investimento.

